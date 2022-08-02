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الثلاثاء، 02-08-2022 10:27 م

الكرك : جلسة حوارية حول العمليات الانتخابية

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب الكرك اليوم الثلاثاء جلسة حوارية بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 18فما فوق في مركز شابات القصر عن الانتخابات البلدية واللامركزية ودور المجلس البلدي ومجلس المحافظة في تلبية احتياجات المجتمع.

وأوضح الناشط خليل المصاروة أهمية تحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات، وشرح مضامين قانون الإدارة المحلية الذي يرتكز على تعظيم العمل البلدي من جهة، وترسيخ الإدارة المحلية لتكون حاضنة للتنمية الشاملة من جهة أخرى، لافتاً الى ضرورة اختيار المرشح الأفضل بهدف فرز مجالس محافظات وبلديات قادرة على تحديد الاحتياجات ووضع الأولويات للخدمات التنموية في المحافظات ومناطق البلديات.

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