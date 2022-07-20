المعايطة: بلدية الكرك تعاني أزمة مالية كبيرة نتيجة ضعف التحصيل

الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة، اليوم الأربعاء، أن البلدية تعاني أزمة مالية كبيرة؛ نتيجة انخفاض تحصيلاتها بشكل كبير.



وأوضح المعايطة، خلال لقائه عددا من الصحفيين والإعلاميين في محافظة الكرك؛ لإطلاعهم على وضع البلدية المالي، أن تحصيلات البلدية المالية انخفضت من نحو 9 ملايين دينار عام 2016، إلى 4.9 مليون دينار عام 2021؛ بسبب ضعف التحصيل، مشيرا إلى أن هناك قضايا مرفوعة على البلدية من المواطنين تطالب بتعويضات تقارب نصف مليون دينار.

اضافة اعلان