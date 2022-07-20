الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الأربعاء، 20-07-2022 06:05 م

المعايطة: بلدية الكرك تعاني أزمة مالية كبيرة نتيجة ضعف التحصيل

3202221205945869228059


الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة، اليوم الأربعاء، أن البلدية تعاني أزمة مالية كبيرة؛ نتيجة انخفاض تحصيلاتها بشكل كبير.

وأوضح المعايطة، خلال لقائه عددا من الصحفيين والإعلاميين في محافظة الكرك؛ لإطلاعهم على وضع البلدية المالي، أن تحصيلات البلدية المالية انخفضت من نحو 9 ملايين دينار عام 2016، إلى 4.9 مليون دينار عام 2021؛ بسبب ضعف التحصيل، مشيرا إلى أن هناك قضايا مرفوعة على البلدية من المواطنين تطالب بتعويضات تقارب نصف مليون دينار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

ذ

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

720221417258159386035

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

7202222181057542582400

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

720221923817323132765

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

7202221205618676327605

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

أخبار متعلقة
1325770615طعن-بالسكين

تفاصيل جديدة عن حادثة الطعن أمام المحكمة الشرعية في الكرك

0L5A8806

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

d37039dd46d17a108429cd01d60639e2

مواطن يطعن زوجته أمام المحكمة الشرعية في الكرك

720223143325246739344

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

561116_152849081503848_1836724557_n (1)

إطلاق مشروع معسكرات الطلبة للمشاركة السياسية بالكرك والطفيلة

292038003_1111363302925495_4939395035087343924_n

المياه تبحث مع اسبانيا تمويل تنفيذ مشاريع جديدة