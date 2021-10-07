الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

دودين يقترح تفعيل قوانين لحذف المحتوى المخالف عن التواصل الاجتماعي

ذوو سيدة أمريكية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

لجنة الاوبئة : هناك عوامل أكثر خطورة في الشتاء يجب الحذر منها

لجنة الاوبئة : الصحة العالمية دعت إلى عدم التعامل مع الجائحة بأنها انتهت

الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة

الكرك: حواريات للحد من الجرائم ومبادرة لتعليم الحرف اليدوية

الهواري: الأردن قبلة السياحة العلاجية في المنطقة

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تراجع أسعار الذهب عالميا

الخميس، 07-10-2021 05:48 م

الكرك: حواريات للحد من الجرائم ومبادرة لتعليم الحرف اليدوية

1020215153131296131646


الوكيل الاخباري - نظمت جمعية ميشع المؤابي للثقافة والفنون، التابعة لمديرية ثقافة الكرك، اليوم الخميس، سلسلة حواريات حول القيود الأمنية والغارمات والتنمر الإلكتروني والجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا وشبكة المدن القوية، ومركز أمن المدينة والشرطة المجتمعية، ووحدة البحث الجنائي في مديرية شرطة الكرك.

وقالت رئيسة الجمعية، ازدهار الصعوب، إن هذه الحواريات التي حضرها عدد من الشباب وأساتذة القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع من مختلف أنحاء المحافظة، تهدف إلى الحد من الجرائم وتعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع المحلي، وصولا إلى مجتمع آمن ومتماسك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020213175659622198504

دودين يقترح تفعيل قوانين لحذف المحتوى المخالف عن التواصل الاجتماعي

main_image615f0e22ab8e3

ذوو سيدة أمريكية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

9202123195916810727044

لجنة الاوبئة : هناك عوامل أكثر خطورة في الشتاء يجب الحذر منها

920214204321718613352

لجنة الاوبئة : الصحة العالمية دعت إلى عدم التعامل مع الجائحة بأنها انتهت

9202128121632785128896

الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة

الهواري

الهواري: الأردن قبلة السياحة العلاجية في المنطقة

أخبار متعلقة
الكرك

إطلاق مبادرة لمساعدة طلبة أيتام في الكرك

9202114185246638432127

فصل الكهرباء عن مناطق باغوار الكرك الثلاثاء

9202127223222575732326

افتتاح معرض العرب الدولي دورة الأردن تاريخ وحضارة

w

افتتاح معرض للفن التشكيلي في إربد

920218113714376789090

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

9202128133525313114675

جلسة حوارية حول الواقع السياحي في الكرك