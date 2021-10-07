الكرك: حواريات للحد من الجرائم ومبادرة لتعليم الحرف اليدوية

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية ميشع المؤابي للثقافة والفنون، التابعة لمديرية ثقافة الكرك، اليوم الخميس، سلسلة حواريات حول القيود الأمنية والغارمات والتنمر الإلكتروني والجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا وشبكة المدن القوية، ومركز أمن المدينة والشرطة المجتمعية، ووحدة البحث الجنائي في مديرية شرطة الكرك.



وقالت رئيسة الجمعية، ازدهار الصعوب، إن هذه الحواريات التي حضرها عدد من الشباب وأساتذة القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع من مختلف أنحاء المحافظة، تهدف إلى الحد من الجرائم وتعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع المحلي، وصولا إلى مجتمع آمن ومتماسك.

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