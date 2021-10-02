افتتاح معرض للفن التشكيلي في إربد

الوكيل الاخباري - ضمن فعاليات مهرجان الحصاد التاسع للثقافة والفنون الذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة إربد، نظمت جمعية الرواد للفنون التشكيلية وسط مدينة إربد اليوم السبت، معرضا بعنوان "إربديات الاول"، للفنان التشكيلي خليل الكوفحي، وذلك بمناسبة مئوية الدولة الاردنية وإعلان إربد مدينة الثقافة العربية لعام 2022 .



وقال الكوفحي خلال الافتتاح إن "الفن يعتبر منعطف الجمال الذي نستظل به ومن خلاله نتطور، وتتطور معنا كل الرغبات للعيش في هذه الحياة من زاوية أكثر نوراً وإشراقا".

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