الكرك: حوارية حول قامات كركية من البناة الاوائل

الوكيل الاخباري - شاركت فاعليات شعبية وثقافية بالكرك مساء أمس الخميس في حوارية نظمتها جمعية السلم والتضامن الثقافية الاردنية بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك بقاعة نقابة الصحفيين الاردنيين اقليم الجنوب بعنوان "قامات كركية من البناة الاوائل" بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الاردنية.

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واستذكرت الفعاليات المشاركة بالحوارية الدور الكبير الذي ساهمت فيه شخصيات من مختلف مناطق محافظة الكرك في بناء الدولة الاردنية، مؤكدين ان ابناء الكرك كانوا على الدوام جزءاً لا يتجزأ من الوطن ولهم دور اساس في مسيرة بناء الدولة الاردنية.



وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، ان اهمية تنظيم هذه الحوارية تأتي من طبيعة العنوان الذي يؤكد على دور ابناء الكرك منذ بداية تأسيس الدولة في المشاركة في مختلف النشاطات التي اسست للدولة الاردنية، مشيرة إلى أن هذا التاريخ من المشاركة الوطنية بحاجة ماسة الى التوثيق خوفا من ضياعه وهو الامر الذي تقوم عليه مديرية الثقافة في جمع الوثائق المحلية مهما كان قدمها.



واشار رئيس فرع نقابة الصحفيين لإقليم الجنوب عامر العمرو الى اهمية الاشارة الى الدور الكبير للقامات الوطنية بمحافظة الكرك في مسيرة بناء الدولة الاردنية وخصوصا في ظل الاحتفال الوطني بمئوية الدولة، وهي تستذكر البناة الاوائل ومن بينهم عدد كبير من ابناء محافظة الكرك وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرها من المجالات التي ساهمت مع غيرها من ابناء الوطن في جعل الاردن عزيزا وامنا ومستقرا بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.



واكد نائب رئيس جمعية السلم والتضامن الثقافية الاردنية معين بقاعين، ان الجمعية تنفذ سلسلة من النشاطات بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك تحت عنوان "تعزيز الهوية الوطنية الجامعة لدى الشباب الاردني" بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة لدى الاردنيين وخصوصا الشباب.



واشار إلى أن البحث في الدور الكبير للشخصيات والقامات الوطنية من ابناء الكرك في مسيرة بناء الدولة الاردنية امر مهم للتأكيد على مشاركة كل ابناء الوطن في مسيرة البناء وتعزيز المعرفة لدى جيل الشباب وتذكيره بتاريخ وطنه وشخصياته الوطنية.



--(بترا)