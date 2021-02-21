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الأحد، 21-02-2021 10:30 م

الكرك: ضبط مصابيْن بكورونا خالفا الحجر المنزلي

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الوكيل الاخباري - ضبطت اللجنة الرقابية والأمنية في محافظة الكرك اليوم الأحد، شخصين مصابين بفيروس كورونا غير ملتزمين بالحجر المنزلي.
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وقال محافظ الكرك الدكتور بلال النسور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جولات اللجان المكلفة بالكشف على الأشخاص المحجورين منزليا مستمرة للتأكد من مدى التزامهم بتعليمات الحجر، مشيرا إلى أنه وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية فقط تم تحويل الشخصين إلى المستشفى الميداني لاستكمال مدة الحجر وعلى نفقتهما الخاصة وذلك لمنع انتشار العدوى وحفاظا على سلامتهما وسلامة المواطنين.

واضاف النسور، انه سيتم تحويل المضبوطين بعد انهاء مدة حجرهما إلى القضاء وفقا لأحكام أمر الدفاع، والذي ينص في مثل هذه الحالات على "بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

 




 

 


 

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