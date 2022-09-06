الكرك: مؤتة تُكرم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

الوكيل الاخباري - كرَّم رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان اليوم الثلاثاء طلبة الثانوية العامة الأوائل في مختلف ألوية المحافظة بحضور مديري التربية لقصبة الكرك، والمزار الجنوبي والقصر والأغوار الجنوبية.



وقال عوجان في كلمة وجهها للطلبة "إن دعم التميز وتحفيز أصحابه يدعوهم إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مراحل متقدمة من التحصيل المعرفيّ" مضيفا أن هذا التكريم تعبير عن الفخر بطلاب الثانوية العامة الذين قدموا نماذج مشرقة للوطن باعتبارهم الأمل لمستقبل واعد ومشرف.

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