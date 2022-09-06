الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الثلاثاء، 06-09-2022 11:42 م

الكرك: مؤتة تُكرم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

8202225143530960127809


الوكيل الاخباري - كرَّم رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان اليوم الثلاثاء طلبة الثانوية العامة الأوائل في مختلف ألوية المحافظة بحضور مديري التربية لقصبة الكرك، والمزار الجنوبي والقصر والأغوار الجنوبية.

وقال عوجان في كلمة وجهها للطلبة "إن دعم التميز وتحفيز أصحابه يدعوهم إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مراحل متقدمة من التحصيل المعرفيّ" مضيفا أن هذا التكريم تعبير عن الفخر بطلاب الثانوية العامة الذين قدموا نماذج مشرقة للوطن باعتبارهم الأمل لمستقبل واعد ومشرف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

w

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

eeee

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

القرآن-الكريم-في-المنام

تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة

8202224232325557393859

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

الدفاع المدني مع لوغو

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

أخبار متعلقة
8202220234249862589129

دورة حول التربية الإعلامية في الكرك

8202215155235407126834

يوم طبي مجاني بجامعة مؤتة غدا

630383b66fbd3

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة اعتبارا من الخميس - تفاصيل

WhatsApp Image 2022-08-22 at 11.06.59 AM

الهواري: تشكيل لجنة وطنية لمتابعة مرضى التليف الكيسي

WhatsApp Image 2022-08-21 at 2.40.46 PM

الهواري يؤكد دعمه لتقديم خدمة طبية نوعية في الكرك

3

لقاء حصري لموقع الوكيل مع عائلة طالبين متفوقين يعيشان في خربوش - صور