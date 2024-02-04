الكرك: متخصصون يدعون إلى استخدام التطبيقات الزراعية الحديثة لتطوير القطاع

الوكيل الاخباري - دعا متخصصون بالشأن الزراعي في محافظة الكرك، المزارعين إلى استخدام التطبيقات التكنولوجية الزراعية الحديثة وتوظيفها لتطوير القطاع، لمردودها الإيجابي في اختصار الوقت والجهد والمال، والوصول إلى مخرجات زراعية عالية الجودة.

اضافة اعلان



وأكدوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن إدخال العامل التكنولوجي في القطاع الزراعي يسهم في الوصول إلى نهج زراعي متكامل، وتهيئة النظم الزراعية للاستجابة بفعالية للظروف المناخية القادمة، والحد من النفقات وخاصة أجور الأيدي العاملة.