الجمعة 26-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الشوبك تسجل أدنى درجة حرارة في الأردن.. 1.2 تحت الصفر

بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ

صحة غزة تؤكد نفاد أدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

الدويري: أميركا تدعم نتنياهو في كافة المجالات

مطعم "7 أكتوبر" في الكرك يثير الجدل والغضب في "إسرائيل"

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

الكويت تعلن إحباط مخطط إرهابي

100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي .. شروط المقاومة لصفقة تبادل جديدة

الأمم المتحدة: التجارة العالمية تتعطل بسبب هجمات البحر الأحمر

استطلاع للرأي: تضاعف شعبية حزب غانتس وتراجع الليكود

الجمعة، 26-01-2024 11:33 ص

مطعم "7 أكتوبر" في الكرك يثير الجدل والغضب في "إسرائيل"

120242512438238198142


الوكيل الإخباري - طالب وزير البناء والإسكان في الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوفف، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بتقديم احتجاج رسمي للحكومة الأردنية، على خلفية افتتاح مطعم في الكرك يحمل اسم "7 أكتوبر"، بحسب القناة السابعة العبرية.

أدان زعيم المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، افتتاح أردني مطعما يحمل اسم "7 أكتوبر"، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.

وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة (x) مطعم الشاورما وأمامه طابور من الناس، ويمكن سماع على ما يبدو صوت مالك المطعم وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه.

اضافة اعلان

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
AdhW6NQ9AvIGXph3eMaI5lPlEsRfTXh45uPv6EjE

الشوبك تسجل أدنى درجة حرارة في الأردن.. 1.2 تحت الصفر

2018_01_25_03_38_24

بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ

1706114477946

3570 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الخميس

11

الوطني لحقوق الإنسان يحضر الاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة

999

اختتام دورة الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى في عجلون

1

اختتام مشروع تعزيز الزراعة المستدامة في أم قيس

أخبار متعلقة
0Vz1Wi4ODh4c81g54pMNcuC8tpOLmolQnCboiFCE

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

1705406368002

مجلس محافظة الكرك يناقش مشاريع 2023

e50bf873827a982f04a4a42343acf883

ثقافة الكرك تطلق برنامج "بودكاست ثقافة التوثيق"

17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

الكرك: فاعليات شبابية تدعو للتوسع بعمل برامج تدريبية للشباب

d66b9216-bd88-4900-9a4d-eeb28ba60d45

العيسوي: الأردن بقيادته ثابت على مواقفه ومساندا للأشقاء الفلسطينيين

585

مسيرة حاشدة في عمان نصرة لغزة - فيديو