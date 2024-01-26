صاحب مطعم 7 أكتوبر يكشف اسباب تغيير اسمه ! - صورة

الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - قرر صاحب مطعم " 7 أكتوبر" في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، تغيير اسم المطعم، وقام بازالة الاسم عن واجهته.
و قال مالك "مطعم 7 اكتوبر" –سابقاً-، إنه عمل على تغيير اسم المطعم المشرف الكائن في المزار الجنوبي في محافظة الكرك، لكونه لم يتم الموافقه على ترخيصه من قبل السلطات المختصة.
وقال : "إن سبب عدم ترخيصه لأنه يحمل دلالات سياسية، ولأسباب وضغوطات تم إزالة القارمة اليوم الجمعة من قبل السلطات المختصة".
وأضاف : "بعد عدة محاولات لم استطيع الحصول على ترخيص من غرفة الصناعة والتجارة" .
واشار : " ان السابع من اكتوبر تاريخ مشرف وسوف يبقى في صدورنا وقلوبنا محفورا إلى الأبد .لم أكن ابحث عن الشهره ، ولا ابحث عن تيرندات ولا تسويق ولا دعايات .وانا اليوم فخور بنفسي ، واعتز انني قمت بهز الكيان الهش من خلال اسم مطعم شاورما وأثرت الرعب في قلوبهم ولو على الاقل لمدة يومين !" .
وأثار مطعم 7 اكتوبر جدلاً واسعاً في الوطن العربي، وأثار غضب الاحتلال، حيث علق زعيم المعارضة الاسرائيلي قائلا:"نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة