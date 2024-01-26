صاحب مطعم 7 أكتوبر يكشف اسباب تغيير اسمه ! - صورة

الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - قرر صاحب مطعم " 7 أكتوبر" في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، تغيير اسم المطعم، وقام بازالة الاسم عن واجهته.

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و قال مالك "مطعم 7 اكتوبر" –سابقاً-، إنه عمل على تغيير اسم المطعم المشرف الكائن في المزار الجنوبي في محافظة الكرك، لكونه لم يتم الموافقه على ترخيصه من قبل السلطات المختصة.



وقال : "إن سبب عدم ترخيصه لأنه يحمل دلالات سياسية، ولأسباب وضغوطات تم إزالة القارمة اليوم الجمعة من قبل السلطات المختصة".



وأضاف : "بعد عدة محاولات لم استطيع الحصول على ترخيص من غرفة الصناعة والتجارة" .

واشار : " ان السابع من اكتوبر تاريخ مشرف وسوف يبقى في صدورنا وقلوبنا محفورا إلى الأبد .لم أكن ابحث عن الشهره ، ولا ابحث عن تيرندات ولا تسويق ولا دعايات .وانا اليوم فخور بنفسي ، واعتز انني قمت بهز الكيان الهش من خلال اسم مطعم شاورما وأثرت الرعب في قلوبهم ولو على الاقل لمدة يومين !" .

وأثار مطعم 7 اكتوبر جدلاً واسعاً في الوطن العربي، وأثار غضب الاحتلال، حيث علق زعيم المعارضة الاسرائيلي قائلا:"نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه".



