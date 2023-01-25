الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في عين الباشا

الذنيبات أول امرأة أردنية تقود طائرة حربية F16 - صور

الكرك : ممثلو مؤسسات مجتمع المدني يدعون إلى التشاركية لتحقيق التنمية المستدامة

الحاجة حنان ناجي يوسف أبو نوار في ذمة الله

رئيس الوزراء العراقي: خطوة تنفيذية الشهر المقبل لخط نفط البصرة - العقبة

فعاليات نيابية وشعبية في بني عبيد تطالب باستحداث بلدية للواء

الملك يبحث مع أمير قطر فرص توسيع التعاون الثنائي

وزير الاوقاف يكشف شروط التسجيل في الحج هذا العام

التوجيهية لإعداد استراتيجية الموارد البشرية بالخدمة المدنية تباشر أعمالها

منخفضات جوية وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

الأربعاء، 25-01-2023 10:43 م

الكرك : ممثلو مؤسسات مجتمع المدني يدعون إلى التشاركية لتحقيق التنمية المستدامة

1202317235617956724904


الوكيل الاخباري - دعا عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في محافظة الكرك إلى ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات .

وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة تؤدي دورا مهما تسعى من خلاله إلى إشراك المواطنين في الحوار الاجتماعي وتشجيعهم على العمل الجماعي، وصولا إلى تحقيق التنمية المجتمعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeeeee

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في عين الباشا

1

الذنيبات أول امرأة أردنية تقود طائرة حربية F16 - صور

www

رئيس الوزراء العراقي: خطوة تنفيذية الشهر المقبل لخط نفط البصرة - العقبة

9202227162835928215515

فعاليات نيابية وشعبية في بني عبيد تطالب باستحداث بلدية للواء

4

الملك يبحث مع أمير قطر فرص توسيع التعاون الثنائي

1202324125540524016252

وزير الاوقاف يكشف شروط التسجيل في الحج هذا العام

أخبار متعلقة
9202227162835928215515

فعاليات نيابية وشعبية في بني عبيد تطالب باستحداث بلدية للواء

54f768be01eb40bc497dd6b81af6b94c

زراعة الكرك: المنخفضات الجوية الأخيرة ساهمت في تحسين الموسم الزراعي

w

مذكرة تفاهم بين آل البيت ومركز مؤشرات لعقد مؤتمر طلابي حول التحديث السياسي

120233135140442558373

نادي إبداع الكرك يدرب 5 آلاف شاب العام الماضي

main_image63b587810f680

تشييع جثمان الراحل عبد السلام المجالي

12202231135050577147020

هام من توزيع الكهرباء حول فواتير الكهرباء خلال الشتاء