الكرك : ممثلو مؤسسات مجتمع المدني يدعون إلى التشاركية لتحقيق التنمية المستدامة

الوكيل الاخباري - دعا عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في محافظة الكرك إلى ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات .



وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة تؤدي دورا مهما تسعى من خلاله إلى إشراك المواطنين في الحوار الاجتماعي وتشجيعهم على العمل الجماعي، وصولا إلى تحقيق التنمية المجتمعية.

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