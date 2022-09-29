الكرك: نشاطات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

الوكيل الاخباري - نظم عدد من المراكز الشبابية بالكرك، اليوم الخميس، أنشطة متنوعة بمناسبة اليوم الوطني للقراءة بمشاركة فعاليات شبابية، حيث نظم مركز شابات المزار نشاطا بمناسبة اليوم الوطني للقراءة، بالتعاون مع مدرسة الهاشمية الثانوية المختلطة، وبمشاركة 20 شابة.



وبحسب رئيسة المركز، إيمان النوايسة، تضمن النشاط قراءة كتب مختلفة ومشاركة الفتيات الأفكار الرئيسية للمواضيع التي تمت قراءتها من قبلهن، مشيرة إلى أهمية تحفيز العضوات على القراءة لإكتساب المعرفة.

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