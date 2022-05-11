الكرك : ورشة للتوعية بمكافحة ذبابة ثمار الزيتون

الوكيل الاخباري - نظم قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة الكرك بالتعاون مع مديرية زراعة عي اليوم الأربعاء في منطقة جوزا الواقعة شمالي محافظة الكرك ورشة توعوية بعنوان "مكافحة ذبابة ثمار الزيتون" بحضور عدد من المزارعين من مختلف أنحاء المحافظة.



وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة إن هذه الورشة تأتي ضمن البرامج الإرشادية التي تنظمها المديرية واشتملت على توضيح للعديد من المواضيع، منها المصائد بأنواعها والرصد المبكر لذبابة ثمار الزيتون وأفضل الوسائل والمواعيد لمكافحة الحشرات وعمليات التسميد والري التكميلي والقطاف والعمليات المرافقة له.

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