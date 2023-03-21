الكشف عن سبب ازمة السير في شوارع بعمان - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان تعطل مركبة شحن ما بعد نفق خلدا للسير المتجه نحو صويلح تسبب بتباطؤ الحركة المرورية، في شارع الملك عبدالله الثاني، علماً انه قد تم رفع اثر التعطل فيما تقوم كوادرنا حالياً بتسيير حركة السير.



كما تم التعامل مع الاثر المروري الذي سببّه سقوط مقطورة كانت محملة على ونش بمنطقة الجمرك، مما تسبب بكثافة مرورية للسير القادم من دوار الحمايدة باتجاه دوار الجمرك.



ووجهت ادارة السيرة رسالة الى السائقين بتوخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .

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