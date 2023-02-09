الكشف عن سبب الهبوط في مقبرة اربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت بلدية اربد الكبرى انه ونتيجة لكثافة الهطول المطري خلال الأيام الماضية، فقد حدث هبوط في جزء بسيط داخل مقبرة اربد القديمة "مقبرة ظهر التل"، وتبين وجود بئر قديم جداً أسفل المنطقة.



وبحسب البلدية، قامت كافة الجهات المعنية بالكشف على الموقع، وقامت بلدية اربد الكبرى بطمر البئر بالخرسانة وذلك لصعوبة الطمر لبعد موقع الهبوط عن الشارع العام واستحالة دخول الآليات اليه وبهدف الحفاظ على حرمة القبور.



وستقوم البلدية باستكمال إعادة الأوضاع بعد جفاف الخرسانة لتتمكن من ترميم بعض القبور المجاورة لمنطقة الهبوط، وبإشراف كامل من مديرية اوقاف محافظة اربد.

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