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الإثنين، 22-01-2024 07:30 ص

الكهرباء الوطنية تُحدث أنظمة التحكم الخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة

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الوكيل الإخباري - أنهت دائرة أنظمة التحكم في مركز المراقبة والتحكم الوطني، أعمال الفحوصات اللازمة لاستبدال نظام التحكم (SCADA) الخاص بمحطة (شمسنا) الشمسية والمربوط على محطة العقبة الحرارية.اضافة اعلان


وقالت لشركة الكهرباء الوطنية، إنه قد دخل النظام الجديد في الخدمة بشكل متكامل.

وبينت الشركة، أنه تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدائرة لأعمال التحديث والتطوير لنظام (SCADA) ولمجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة المتوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية في إطار رفع كفاءة وديمومة النظام الكهربائي. 

ويبلغ عدد مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة الكهرباء الوطنية 40 مشروعا بواقع 32 مشروعا شمسيا و 8 مشاريع رياح، وباستطاعة كلية تبلغ 1600م.واط.

ويتم مراقبة وإدارة هذه المشاريع من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية.

 




 

 


 

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