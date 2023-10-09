الكهرباء الوطنية توقع اتفاقية لمشروع رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية

الوكيل الإخباري - وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع المستشار الياباني لمشروع منحة الوكالة اليابانية (جايكا) إتفاقية إشراف على مشروع استبدال أنظمة الحماية الكهربائية في بعض محطات التحويل الرئيسة لتحسين البنية التحتية الكهربائية لنظام النقل الكهربائي.

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ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة والمستشار الياباني يوشيدا كازويوشي، بحضور الممثل الرئيس لمكتب الوكالة اليابانية في الأردن (جايكا) تاكاهيرو سوزكي ومساعد المدير عام صيانة النقل المهندس محمد داود.



وقال الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إنه تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة النظام الكهربائي وضمان استدامته حيث قدمت الوكالة اليابانية منحة لاستبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولت ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولت، بالإضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولط وتركيب مرحلات حماية تفاضلية (Line Differential Relays) بهدف رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي.



وأكد الرواشدة أهمية الاتفاقية في دعم جهود شركة الكهرباء الوطنية بتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ضمن زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي .



وأكد أن هذا التعاون ثمرة للمنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي كان له دوراً فاعلا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.

