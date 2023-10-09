الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام توجّه 120 صاروخاً لأسدود وعسقلان الآن

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

شاهد لحظة سقوط صواريخ المقاومة على القدس المحتلة

الاقتصاد الإسرائيلي يتهاوى بعد عملية طوفان الأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين قصف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في غزة تأوي مئات المدنيين

مصدر رسمي: لا قرار حتى الآن في الأردن بتعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل

شاهد - كتائب القسام تكشف لأول مرة عن منظومة دفاعية

مصدر إسرائيلي: عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه

الأردن: اتخاذ إجراءات قاسية لمراقبة الرحلات القادمة من فرنسا بسبب حشرة البق

صحيفة أمريكية: إسرائيل ستبدأ عملية برية في غزة

الإثنين، 09-10-2023 09:53 ص

الكهرباء الوطنية توقع اتفاقية لمشروع رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية

0bc9d047-3524-4b66-8f49-cf51b2503348


الوكيل الإخباري - وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع المستشار الياباني لمشروع منحة الوكالة اليابانية (جايكا) إتفاقية إشراف على مشروع استبدال أنظمة الحماية الكهربائية في بعض محطات التحويل الرئيسة لتحسين البنية التحتية الكهربائية لنظام النقل الكهربائي.

اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة والمستشار الياباني يوشيدا كازويوشي، بحضور الممثل الرئيس لمكتب الوكالة اليابانية في الأردن (جايكا) تاكاهيرو سوزكي ومساعد المدير عام صيانة النقل المهندس محمد داود.


وقال الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إنه تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة النظام الكهربائي وضمان استدامته حيث قدمت الوكالة اليابانية منحة لاستبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولت ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولت، بالإضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولط وتركيب مرحلات حماية تفاضلية (Line Differential Relays) بهدف رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي.

وأكد الرواشدة أهمية الاتفاقية في دعم جهود شركة الكهرباء الوطنية بتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ضمن زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي .


وأكد أن هذا التعاون ثمرة للمنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي كان له دوراً فاعلا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
384233904_627536732886898_2217029353424255550_n

التعامل مع 1357 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

477688_6_1688547464

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

thumbs_b_c_fd30247f1e2e1855508af1377cbea69f

مصدر رسمي: لا قرار حتى الآن في الأردن بتعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل

WhatsApp Image 2023-10-09 at 11.30.30

الغذاء والدواء تؤكد خلو الأسواق المحلية من منتجات النيكوتين بشكل حلوى للأطفال

223099

اردنيون يعبرون عن تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية باطلاق وسم "كتايب القسام"

FsUAO5QaMAMRgft

الأردن: اتخاذ إجراءات قاسية لمراقبة الرحلات القادمة من فرنسا بسبب حشرة البق

أخبار متعلقة
6300e9df7a95c

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

2020_01_26_12_35_19

مذكرة لتطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات في تنظيم الطاقة

9202311115026737321412

الضمان تدعو العاملين لحسابهم الخاص للاستفادة من برنامج استدامة ++

WhatsApp Image 2023-09-12 at 12.03.13 PM

الهواري يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير التشيكي في عمّان

ك

الأردن يشارك اليوم بمؤتمر الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالدوحة

202969

الأردن تقدم 17 درجة على مؤشر الذكاء الاصطناعي العام الماضي