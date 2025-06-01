زراعة المفرق تباشر عمليات التلقيح الصناعي للأغنام في المحافظة

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية زراعة المفرق، اليوم الأحد، عمليات التلقيح الصناعي للأغنام في المحافظة.

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وقالت المديرية، في بيانها اليوم، إن الكوادر المدربة في مديرية زراعة المفرق باشرت بتنفيذ تقنية التلقيح الصناعي للأغنام، وذلك ضمن نشاطات مشروع المجترات الصغيرة، وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية / الخناصري.



وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الصفات الوراثية وتعزيز جودة السلالات المحلية.