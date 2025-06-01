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زراعة المفرق تباشر عمليات التلقيح الصناعي للأغنام في المحافظة

المفرق
المفرق
 
الأحد، 01-06-2025 10:32 م

الوكيل الإخباري-   باشرت مديرية زراعة المفرق، اليوم الأحد، عمليات التلقيح الصناعي للأغنام في المحافظة.

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وقالت المديرية، في بيانها اليوم، إن الكوادر المدربة في مديرية زراعة المفرق باشرت بتنفيذ تقنية التلقيح الصناعي للأغنام، وذلك ضمن نشاطات مشروع المجترات الصغيرة، وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية / الخناصري.


وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الصفات الوراثية وتعزيز جودة السلالات المحلية.


وبينت أن عمليات التلقيح الصناعي للأغنام تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق تنوع وراثي أفضل يسهم في تطوير الثروة الحيوانية بمحافظة المفرق.

 
gnews

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