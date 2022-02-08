الثلاثاء 08-02-2022
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الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

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الثلاثاء، 08-02-2022 12:58 م

الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

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الوكيل الإخباري - اكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة اليوم الثلاثاء ان تشغيل محطة الرامة الكهربائية سيتم صيف هذا العام لزيادة كميات الطاقة الكهربائية المصدرة الى فلسطين من 40 ميغاواط حاليا الى 80 ميغاواط وفق الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

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وقال خلال تفقده سير العمل بالمحطة اليوم ان كوادر شركة الكهرباء الوطنية تواصل العمل على انجاز مشروع المحطة اللذي يتم بجهود كوادر "الكهرباء وطنية" لأهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين الاردن وفلسطين برفع كمية الطاقة المصدرة الى فلسطين لتغطية احتياجاتهم.


واكد الرواشدة أهمية هذه الخطوة في اطار مشاريع الربط العربي التي تعمل عليها شركة الكهرباء الوطنية لغايات التبادل التجاري للكهرباء وخدمة التطلع لسوق عربية مشتركة.


كما اكد أهمية المشروع للمساهمة في تغطية احتياجات الاشقاء الفلسطينيين من الطاقة الكهربائية لافتا الى ان المشروع يشكل المرحلة الثانية من الربط المشترك بين البلدين ويبني على انجازات تتراكم منذ سنوات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


وأشار الى تعاون مستمر مع الجانب الفلسطيني ضمن دراسات فنية مشتركة للاستمرار في توفير حلول ترفع قدرة التزويد للجانب الفلسطيني وكذلك الاستمرار في تدريب الكوادر الفنية الفلسطينية في الأردن من خلال برنامج تدريبي خاص تعقده شركة الكهرباء الوطنية لغايات نقل الخبرة المكتسبة لديها في مجال انشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية.


وكانت "الكهرباء الوطنية" قد وقعت في الخامس عشر من شهر كانون ثاني 2020 اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة الى فلسطين في اطار مشروع تعاون بدأ عام 2008 بتزويد فلسطين من خلال شراء حوالي 26 ميغاواط كهرباء من الشبكة الأردنية استخدمت في مدينة اريحا.

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