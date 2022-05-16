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الإثنين، 16-05-2022 05:14 م

الكورة: ورشة تناقش نبذ العنف اللفظي في المجتمع

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب دير أبي سعيد" بلواء الكورة، اليوم الاثنين، ورشة مجتمعية تناولت " نبذ العنف اللفظي في المجتمع " ، بمشاركة مجموعة من الشباب أعضاء المركز.

وعرضت المدربة أشجان الشريدة، لتعريف العنف وأنواعه ومنها العنف اللفظي الذي يتركز على فئة الأطفال والمرأة، والذي ينعكس سلباً على سلوكيات الأشخاص المعنفين، إلى جانب الأذى النفسي الذي قد يقود إلى أفعال خارجة عن القيم المجتمعية.

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