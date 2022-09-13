الكوفحي يؤكد ضرورة تعزيز مجمعات بلدية إربد بالكاميرات

الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أهمية تحصيل الحقوق المالية للبلدية العائدة من مجمعات السفريات وعلى وجه الخصوص المتعلقة برخص الأبنية وبدل الإيجارات.

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وشدد خلال اجتماعه بمدراء المجمعات التابعة للبلدية ومدير المدينة الصناعية على أهمية إيلاء النظافة اهتماماً خاصاً ومضاعفة الجهود للمحافظة عليها، مبيناً ضرورة تعزيز كاميرات المراقبة داخل المجمعات بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة من أيدي العابثين.



وطلب الكوفحي عمل دراسات خاصة لمداخل المجمعات ومخارجها، وبيان أي ملاحظات حولها واجراء أي تعديلات من شأنها ضمان انسيابية حركة المرور بسلامة ويسر للحافلات والمركبات الداخلة والمغادرة لهذه المجمعات.