الكويت: الأردن ثاني الدول بعدد الطلبة المبتعثين إليها

الوكيل الإخباري

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- أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة التعليم العالي الكويتية، أن الأردن في المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين على نفقة دولتهم.وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الأولى بعدد المبتعثين الكويتيين إليها، إذ بلغ عددهم 7014 مبتعثا بمختلف الجامعات البريطانية المعتمدة، تليها المملكة في المرتبة الثانية بإجمالي مبتعثين بلغ 1915 مبتعثا ومبتعثة.وأضافت، "ضمت الإحصائية عمل 10 مكاتب ثقافية في كل من الأردن، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والامارات، ومصر، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية (ويندرج تحتها طلبة مالطا واسبانيا وسويسرا)، وكندا، وايرلندا، وأستراليا (ويندرج تحتها طلبة نيوزيلندا)"وتأتي إعداد هذه الإحصائية ضمن حملة نظمتها الوزارة الكويتية على مدى الأشهر الماضية تستهدف ابراز عمل المكاتب الثقافية عبر تخصيص أسبوع للتعريف بكل مكتب ثقافي.