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الأحد، 16-04-2023 01:18 م

شاهد.. التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم

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الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الأحد، وثيقة بمناسبة يوم العلم الوطني الذي يصادف 16 نيسان من كل عام، تبين مواصفات ومقاييس راية شرق الأردن.

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وقال المركز في بيان، إن هذه المواصفات ذكرت في المادة الثالثة من القانون الأساسي لشرق الأردن الصادر بتاريخ 16 نيسان عام 1928، وتبين طول الراية بحيث يبلغ ضعف عرضها، وتقسم أفقيا إلى 3 قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء.


وأضاف، يوضع عليها مثلث أحمر قائم من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض الراية، والارتفاع مساوٍ لنصف طولها، وفي المثلث كوكب أبيض مسبع حجمه، ما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر طول الراية، وموضوعا بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث، وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيًا لقاعدة المثلث.

 


 




 

 


 

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