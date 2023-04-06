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الخميس، 06-04-2023 08:29 م

اللقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم تتوالى على موائد إفطار مراكز الإصلاح

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الوكيل الإخباري - توالت اللقاءات الرمضانية التي تجمع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وذويهم على موائد الإفطار في مراكز إصلاح وتأهيل البلقاء والعقبة والموقر، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية الرمضانية التي أطلقتها مديرية الأمن العام منذ بداية شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وحملت الإفطارات الرمضانية جملة من القيم الإنسانية المتوائمة مع نسائم الشهر الفضيل والتي تتوافق مع النهج الإصلاحي الشامل الذي تولية إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء وبما يضمن إبقائهم عناصر أصيلة في النسيج الأسري والمجتمعي.

وتسعى مديرية الأمن العام من خلال هذه المبادرة إلى إيلاء نزلاء إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل جل الاهتمام، والاستمرار في استهداف النزلاء بالبرامج الإصلاحية الشاملة التي تنطوي على الأنشطة التثقيفية والمهنية والتعليمية المتوافقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 




 

 


 

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