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الخميس، 09-03-2023 01:14 م

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري 10 اعتداءات على خطوط وشبكات المياه الرئيسية المزودة لمناطق الشونة الجنوبية.

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وقالت الوزارة في بيان، إن الاعتداءات تمثلت بسحب خطوط لتزويد مزارع وبيع صهاريج بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة. 

 

وأضافت أنه تم فصل الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

وشددت الوزارة على أن حملتها لضبط الاعتداءات مستمرة لتشمل معظم المناطق في المملكة، مثمنة تعاون وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والاجهزة الأمنية والمواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

 




 

 


 

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