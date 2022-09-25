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الأحد، 25-09-2022 11:48 ص

الآثار العامة ومجلس الأبحاث البريطاني يوقعان مذكرة تفاهم

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الوكيل الإخباري - وقعت دائرة الآثار العامة مع مجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام، في مقر الدائرة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتنظيم وتوضيح العلاقة بين الفريقين، وسعيًا لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم البحث الأثري في الأردن والحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي فيه.

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ووقع المذكرة عن الدائرة مديرها العام الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي، وعن المجلس مديرته الدكتورة كارول بالمر.


وبحسب المذكرة، تقوم دائرة الآثار العامة بتوفير معلومات شاملة عن الآثار من خلال أعمال المسح والتنقيب الأثري والتوثيق والنشر العلمي والتفسير، وتقديم الموارد بأسلوب يعزز الهوية الوطنية ويخدم الثقافة التعليمية، باعتبار الموارد الأثرية العامل الرئيسي في الجذب السياحي.


ومن أبرز بنود المذكرة، تبادل المعلومات والبيانات والوثائق بالطرق الرسمية، وتسهيل إنجاز المشروعات والنشاطات والبرامج المتفق عليها، والدعم الفني لبناء القدرات للموظفين ضمن برامج تدريب وتأهيل.


 




 

 


 

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