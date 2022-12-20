المباشرة بالمرحلة الثالثة من عطاء مستشفى الإيمان الحكومي

الوكيل الإخباري - باشرت وزارة الصحة بالمرحلة الثالثة من عطاء إنشاء مستشفى الإيمان الحكومي الذي يتضمن هدم المستشفى القديم وإنشاء 5 طوابق تتضمن جناح إدارة ومدرج وعيادات طبية، وفق مدير مستشفى الإيمان الحكومي محمد الفريحات اليوم الثلاثاء.

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وقال الفريحات إنه جرى تزويد المستشفى بعدد من التخصصات مثل باطني أعصاب وأطباء عامين وممرضين، مبينا أنه تم استحداث عدد من العيادات التي لم تكن موجودة في السابق مثل عيادة الروماتيزم والمسالك البولية وباطني أعصاب والمفاصل والعظام والجهاز الهظمي العلوي والسفلي والصدرية.



وأضاف الفريحات أنه تم تزويد المستشفى بجهاز رنين مغناطيسي عالي الدقة والذي سيوفر الجهد على المراجعين داخل المحافظة حيث كان يتم سابقا تحويلهم إلى المستشفيات المجاورة لمحافظة عجلون.



وأوضح الفريحات أن المستشفى منذ افتتاحه قبل نحو شهر قد أجرى نحو 450 عملية جراحية ويستقبل يوميا نحو 600 مراجع بارتفاع نحو 200 مراجع مقارنة في فترة مبنى المستشفى القديم وتستقبل العيادات الطبية نحو 350 مراجعا يوميا.



وبلغت الكُلفة الإجماليَّة للمستشفى (40) مليون دينار، منها (27) مليون دينار للتَّنفيذ، و(13) مليون دينار للأجهزة الطبيَّة والأثاث.



ويحتوي مستشفى الإيمان على قسم طوارئ وإسعاف بسعة (45) سريراً، بزيادة (27) سريراً عمَّا كان يحتويه المستشفى القديم، وقسم للخداج بسعة (24) حاضنة وبزيادة (14) حاضنة، وقسم للعناية الحثيثة بسعة (12) سريراً بزيادة (7) أسرَّة، واستحداث قسم جديد للعناية القلبيَّة الحثيثة بسعة (11) سريراً وفق فريحات.

المملكة