المجالي:لا تُصنع المواد المخدرة في الأردن ولكن نسبة تعاطيها مقلقة

الوكيل الإخباري- قال عضو منتدى قطاع العدالة ومدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، اللواء المتقاعد طايل المجالي، "إن العبء أصبح كبيراً على الأردن، كما في باقي الدول، بسبب انتشار المخدرات"، لافتاً إلى أن الأردن لا يوجد فيه تصنيع للمواد المخدرة، إلا أن نسبة تعاطي المخدرات وترويجها باتت تشكل قلقاً كبيراً للجميع.



وجاء ذلك خلال إطلاق قطاع العدالة، المنبثق عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، (التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات في الأردن)، بعد أن عادت إلى الواجهة مجدداً المطالبات الرسمية والحقوقية والمدنية بضرورة تضافر الجهود لوقاية المجتمع من آفة المخدرات ومخاطرها.

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وقالت المنظمة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن إطلاق التحالف جاء بعد جدل وتساؤلات أحدثها إقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل مؤخراً بين الأوساط الشعبية والقانونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في ما يتعلق بالبند القانوني الخاص بعدم تسجيل سابقة جرمية بحق المتعاطي لأول مرة.



وقال البيان إن التحالف يسعى لمساعدة فئات المجتمع المختلفة في الوقاية من مخاطر المخدرات وأضرارها، وضمان تطبيق المساءلة والعدالة القانونية على المروجين والمهربين، وتوفير العلاج الناجع لمن وقعوا في براثن الإدمان، ومساعدتهم على التعافي، إضافة إلى المساعدة على توفير الاستقرار المعيشي للأسر المتضررة، ما يساهم في الاستقرار والأمن المجتمعي.