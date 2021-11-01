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الإثنين، 01-11-2021 03:05 م

وزارة الثقافة تستعد لإعلان إربد عاصمة للثقافة العربية 2022

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الوكيل الإخباري- تحدث أمين عام وزارة الثقافة هزاع المجالي، عن تحضيرات الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات للحدث الثقافي الكبير العام المقبل 2022 المتعلق بإعلان إربد عاصمة للثقافة العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمر الزيود ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار؛ لبحث خطط واستراتيجيات الإعلام والثقافة.

وعرض المجالي للدور الذي تقوم به الوزارة من خلال التفاعل مع المجتمع وليس مع النخب الثقافية فقط، بالإضافة إلى دعم نحو 730 هيئة ثقافية على امتداد الوطن تشكل ذراعا للوزارة، وتنظيم المهرجانات، والمسارح، ومشاريع ثقافية، ونقلها للمحافظات والألوية.

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