المجلس الأعلى للاستثمار في بلدية إربد يقر 5 مشاريع كبرى

الوكيل الإخباري - أقر المجلس الأعلى للاستثمار في بلدية إربد خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، خمسة مشاريع كبرى في قطاعات مختلفة.

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وأكد رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي خلال الاجتماع، بحضور رئيس المجلس النائب خالد أبو حسان، أن فكرة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاءت بهدف وضع خارطة طريق نحو تحقيق مسار الاستثمار الذي تسير به البلدية وفق خطة ممنهجة، مشيراً إلى أن توصيات وتوجيهات المجلس الذي يضم العديد من أصحاب الخبرة والكفاءة ستكون محل تقدير.



وأشار إلى عدم التدخل بخيارات وتوجهات المجلس في المشاريع التي يقرها ويطرحها باعتباره صاحب القرار في ذلك، مثمنا جهود جميع أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية للخروج بتوصيات تحقق تطلعات بلدية إربد نحو تحقيق التنمية وزيادة إيراداتها.



من جانبه، قال رئيس المجلس النائب أبو حسان، إنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي البلدية لمعرفة أهم احتياجاتها وتطلعاتها بما يسهم في وقف استنزاف الكثير من الموارد المالية وتوفير مبالغ يمكن استغلالها في تقديم خدمات تليق بمواطني المدينة.



وأضاف، أن المشاريع الخمسة التي تم إقرارها هي، إنشاء سوق مركزي للخضار والفواكه على مساحة 360 دونماً، والمشروع الثاني هو إقامة فندق ومركز أعمال يستقطب الشركات الكبيرة ومركز مؤتمرات ومطاعم وكافيهات على قطعة أرض تبلغ مساحتها 27 دونماً تقع على دوار الثقافة.



وبين أن المشروع الثالث، هو إنشاء قطار خفيف يربط بين إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك عبدالله الثاني، يسهل عملية التنقل، لحين التوصل لحل جذري للاختناقات المرورية على دوار الثقافة.



أما المشروع الرابع يتعلق بالطاقة وتركيب خلايا شمسية (إنشاء مزرعة شمسية)، حيث يعتبر أولوية للبلدية كون فاتورة الطاقة تستنزف 4.5 مليون دينار سنويا من موازنتها، فيما سيكون المشروع الخامس إنشاء مواقف طابقية ومجمع سفريات بالقرب من مبنى البلدية.



وتمحورت مداخلات أعضاء المجلس حول وضع رؤية صحيحة لتنفيذ هذه المشاريع وتذليل جميع الصعوبات لانجاحها.