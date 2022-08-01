الكوفحي: بلدية إربد ستبقى داعمة لجميع الهيئات الثقافية

الوكيل الإخباري - التقى رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي عدداً من المثقفين والأدباء بمدينة إربد لمناقشة الواقع الثقافي في ظل احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية.

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وأكد الكوفحي أن البلدية حاضنة رئيسية للفعل الثقافي وستبقى داعماً ومسانداً لجميع الهيئات الثقافية، وتضع كافة امكاناتها ومرافقها بخدمة الثقافة والمثقفين، مشيراً لوجود خطة ثقافية تنفذ بالتوازي مع نشاطات احتفالية إربد، إضافة إلى برامج ذات ديمومة واستمرارية كالمهرجانات والمسابقات والإصدارات والبنى التحتية.



بدورهم أكد المثقفون اعتزازهم بالدور الريادي للبلدية بدعم الثقافة والمثقفين ومساهماتها بالشأن الثقافي.