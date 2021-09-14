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الثلاثاء، 14-09-2021 05:42 م

المجلس التمريضي يعلن عن توفير 40 منحة مختص في مجال الصحة النفسية

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  الوكيل الاخباري - أعلن المجلس التمريضي الأردني وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عن توفر 40 منحة للتقدم لامتحان الاختصاص لمستوى مختص في مجال الصحة النفسية والعقلية للممرضين والممرضات.

ودعا أمين عام مجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، اليوم الثلاثاء، الراغبين في التقديم تعبئة الطلب والعبور بالشروط المدرجة، وذلك من خلال نموذج التقدم الإلكتروني، المرفق على صفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني.  

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