البريد الأردني يطرح اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

الوكيل الاخباري - طرح البريد الأردني، اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية للبيع للجمهور اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء.



وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزه في بيان اليوم الاثنين، إن الاصدار هو (الخيول العربية الاصيلة) ويتكون من سبع فئات قيمة الفئة الواحدة 30 قرشا وبطاقة بقيمة 50 قرشا، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للإصدار دينارين وستين قرشا، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة ثلاثة دنانير وعشرة قروش مع مجموعة الطوابع.

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