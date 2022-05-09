المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الكلى

الوكيل الإخباري - قرر المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، اعتماد مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي لغايات تدريب الأطباء في اختصاص أمراض الكلى.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن اعتماد المستشفى جاء بناء على التقييم النهائي بعد الزيارة التي قام بها مقيمو الاعتماد واطلاعهم على الاقسام والخدمات التي يقدمها المركز الموجودة في المستشفى، إذ تم تقييم المستشفى من قبل اللجنة المعتمدة للمجلس العربي للاختصاصات الطبية ورفع التقرير إلى الامانة العامة للمجلس، حيث طابقت البيانات الواردة الواقع، لطلب الاعتماد والموافقة على الاعتمادية لمدة سنتين بواقع اربعة متدربين لكل عام بحيث تكون الطاقة الاستيعابية ثمانية متدربين لكامل فترة التدريب التي ستبدأ في مطلع تشرين الاول المقبل.



من جهته، اكد رئيس قسم الباطني الدكتور أشرف عويس، ان هذا الإنجاز تحقق بدعم من الادارة وتضافر جهود الأطباء والعاملين كافة في الوحدة والقسم، مبينا أن هذه الوحدة مجهزة بأحدث الاجهزة التي تساعد على تقديم الرعاية الطبية للمرضى وتوفير الفرص التدريبية للأطباء وتقديم الخبرات لهم في اختصاص أمراض الكلى تحت مظلة المجلس العربي بحسب اللائحة التنظيمية للشؤون الأكاديمية لعام 2021.



وأشار الدكتور عويس، الى دور المستشفى المتقدم والكبير في علاج المرضى وتقديم سبل الرعاية الصحية لهم، والمشاركة الدورية والدائمة في التطوير والسعي إلى ترسيخ الجودة المؤسسية على أرض الواقع سواء على المستوى الوطني أو العربي أو العالمي، مثمنا دور جميع العاملين في وحدة غسيل الكلى والأقسام التابعة الذين ساهموا في تحقيق المعايير المطلوبة كافة.

