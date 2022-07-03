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الأحد، 03-07-2022 08:12 ص

المجلس القضائي: نتائج التَّحقيق في حادثة العقبة منتصف الاسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية إن النيابة العامة أجرت الكشف الحسي على موقع حادثة العقبة وانتخبت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للوصول لحقيقة ما جرى. 

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وأضاف اليوم الأحد أن النِّيابة العامة تمكنت من وضع يدها على تفاصيل حادثة سقوط خزان غاز في العقبة وأدلتها.


ونوه كناكرية أنَّ ثلاثة من المدعين العامين في محكمة بداية العقبة استمعوا لإفادات 120 شخصا من المصابين و 7 من ذوي المتوفين ويواصلون اجراءاتهم للاستماع الى من تبقى من الشهود وانتظار ورود محاضر سماع بعض الشهود الآخرين من خلال المدعين المنتدبين في محافظات اخرى، ومن ثم استجواب العاملين في الموقع.


وقال إن " نتائج عمل لجنة التَّحقيق في قضية غاز العقبة ستقدم تقريرها منتصف الاسبوع الحالي".


 




 

 


 

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