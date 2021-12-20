المدارس الخاصة : ملتزمون بدفع رواتب العطلة الشتوية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن العطلة الشتوية للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص مدفوعة الأجر مضيفا أن المدارس الخاصة ملتزمة بدفع الرواتب منذ بداية توقيع العقد حتى نهاية العام الدراسي.

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وقال الصوراني اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" إنه من الممكن بعض المدارس الخاصة أن تتأخر في صرفها بسبب الوضع المالي للمدرسة ولكنها ملزمة بدفعها للعاملين فيها.



وأشار إلى أن أي مدرسة خاصة لا تدفع رواتب عطلة ما بين الفصلين، تكون مخالفة للنظام والقانون مؤكدا أن العقود سنوية وليست فصلية.

