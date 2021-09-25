المدن الصناعية تدعو المستثمرين لتقديم الاقتراحات والشكاوى الكترونيا

الوكيل الاخباري- دعت شركة المدن الصناعية الاردنية، الصناعيين والمستثمرين في مدنها الصناعية لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم لإدارة الشركة، عبر البريد الإلكتروني [email protected] من أجل تحقيق الهدف المشترك بتطوير وتحسين الخدمات والإسراع في إنجاز المعاملات.

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وقال مدير عام الشركة عمر جويعد لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الشركة فعّلت البريد الإلكتروني، ضمن إطار سعيها المستمر في توفير الوقت والجهد على المستثمرين المنضوين تحت مظلتها وتماشياً مع سياسة الشركة بتحسين وتطوير كافة الخدمات ورفد الكوادر الإدارية والفنية لتحقيق أعلى معايير الإنجاز تلبية لرغبات واحتياجات المستثمرين.

وأشار الى ان البريد الإلكتروني، سيكون متاحا ومتابعا على مدار الساعة حيث تم تكليف جهة متخصصة لمتابعة وتحليل كافة الملاحظات والشكاوى الواردة من قبل المستثمرين ودراستها والرد عليها خلال فترة لن تتجاوز 48 ساعة.