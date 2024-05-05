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الأحد، 05-05-2024 12:45 م

الأرصاد تكشف موعد بدء وانحسار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة

رعد


الوكيل الاخباري - يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة القادمة إلى المملكة مساء اليوم ويستمر تأثيرها لغاية مساء غداً الاثنين وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت دائرة الأرصاد اليوم الاحد لـ"الوكيل الاخباري" أن غزارة الأمطار ستكون لفترات قصيرة وتتركز على المناطق الشمالية والوسطى وبعضها على المناطق الشرقية . 


وأضافت أن سرعة الرياح ستصل لـ 40 كيلو/ساعة وتنخفض درجات الحرارة بحوالي 7 درجات مئوية عن معدلاتها الطبيعية. 


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية ومن خطر الانزلاق على الطرقات  في ساعات الليل المتأخرة في المناطق المتوقع أن تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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