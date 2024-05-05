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الأحد، 05-05-2024 12:16 م

أمن الدولة تُشدد عقوبة 5 تجار مخدرات وتضعهم بالأشغال المؤقتة 20 عاما

محكمة امن الدولة (2) - Copy


الوكيل الإخباري - غلظت محكمة أمن الدولة حكمها بحق 5 تجار مخدرات بعد أن ثبت لديها قيامهم بتخزين أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة، و271 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، وقررت وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما وتغريمهم مبلغا ماليا قيمته 100 ألف دينار بواقع 20 ألف دينار لكل واحد منهم.

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وأصدرت المحكمة قرارها بالعقوبة في قضيتين منفصلتين، حيث أدانت في الأولى أربعة أشخاص قاموا بتخزين كميات كبيرة من مادة الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة في حفرة بمنطقة صحراوية في البادية الشمالية بلغت كمياتها 582 ألف حبة كبتاجون، و221 كيلو من مادة الحشيش المخدر.


وأصدرت المحكمة حكما في القضية الثانية بحق شخص ضبط بحوزته 50 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر و17 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي كانت معدة ومجهزة لبيعها والاتجار بها.


وتبين للمحكمة من خلال بينات النيابة العامة الشخصية والفنية ثبوت ارتكاب المدانين لأركان وعناصر جناية تخزين المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقررت تغليظ العقوبات بحقهم بسبب خطورة الأفعال التي قاموا بها على أمن وسلامة المجتمع الأردني وأبنائه وبما يحقق الردع العام والخاص من هذه العقوبة.

 




 

 


 

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