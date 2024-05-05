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الأحد، 05-05-2024 01:02 م

حكومة الاحتلال تصوت بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة

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الوكيل الإخباري-قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء مرر قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل بالإجماع.


وقال نتنياهو إن الحكومة برئاسته قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل التي اتهمها بالتحريض.


بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

 

واضافت انه كان من المفترض أن يتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء الاسرائيلي ليل الخميس والجمعة - ولكن في اللحظة الأخيرة وتحت ضغط من رئيس الموساد ورئيس الشاباك - تم تأجيله إلى الأحد  .

 

وحذر رئيس الموساد مسبقاً من أن إغلاق القناة في هذا الوقت سيضر بجهود الوساطة القطرية.



 




 

 


 

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