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الأحد، 05-05-2024 12:32 م

الداخلية: احالة ‏عطاء اصدار جوازات السفر الاردنية الالكترونية

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الوكيل الاخباري- عقد اجتماع في وزارة الداخلية اليوم الأحد بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس ‏احمد الهناندة ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ‏فهد العموش وعدد من المعنيين حيث تم الاعلان عن احالة ‏عطاء اصدار جوازات السفر الاردنية الالكترونية بما ‏يتوافق والمعايير الدولية العالمية وبما يتواكب ايضاً مع ‏متطلبات منظمة الطيران العالمي.‏

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ويعد ذلك نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها دائره ‏الاحوال المدنية والجوازات للمواطنين ويكفل في الوقت ذاته ‏تسهيل اجراءات دخول الاردنيين عبر المراكز ‏الحدودية لدول العالم.


ويعتبر جواز السفر الالكتروني ‏اضافة نوعية من حيث زيادة مستوى تصنيف جواز السفر ‏الاردني على المستوى العالمي وفق المعايير الدولية.


وتجدر ‏الاشارة الى ان الشركة المحال عليها العطاء ستباشر ‏عملها خلال الايام القادمة بعد حصولها على أمر المباشرة ‏وفق الأصول القانونية وسيتم تنفيذ العطاء خلال مدة ‏اقصاها (250) يوم عمل.‏

 




 

 


 

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