الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 05-05-2024 11:31 ص

الاحتلال يعتقل فتاة ويشدد اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة من القدس

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتاة، قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال لاحقت فتاة، لم تعرف هويتها بعد، عند باب السلسلة واعتقلتها بدعوى حيازتها سكينا.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال أغلقت أبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة وأبواب المسجد الأقصى ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، واعتدت بالضرب على عدد من الفلسطينيين.

وأشار مراسل "وفا" إلى أن قوات الاحتلال أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة.

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