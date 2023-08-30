المدن والقرى وبلدية مؤاب يوقعان اتفاقية لنقل الطاقة الكهربائية

الوكيل الإخباري - وقع مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ورئيس بلدية مؤاب الجديدة المهندس أحمد الطراونة، اتفاقية قرض لتمويل مشروع تصميم وتوريد وتركيب نظام الخلايا وربط ونقل الطاقة الكهربائية بالعبور، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 755 ألف دينار.

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وقال العزام إن الاتفاقية، ستسهم في مساعدة البلدية لتخفيف عبء استهلاك الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن معدل التوفير خلال 20 عاما من استعمال الطاقة الشمسية، يقدر بنحو 2.257 مليون دينار ، وبنسبة وفر تصل إلى 78 بالمئة.



وأضاف أنه تشجيع للبلديات، فقد حددت فترة سداد القرض ضعف فترة استرداد تكلفة المشروع المقدرة ب 7 أعوام.



بدوره، أكد الطراونة أهمية الاتفاقية، وآثارها الإيجابية في تحقيق الوفر المالي، مما يساعد البلدية على الاستمرار في دورها التنموي وخدمة المجتمع المحلي، مشيدا بدور البنك وحهوده في مساعدة البلديات للقيام بدورها.