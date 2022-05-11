المركزي: إصدار عملات رقمية في الأردن يحتاج للكثير من الضوابط

الوكيل الإخباري - قال مدير عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الدكتور حازم الكردي، إن مشروع إصدار عملة رقمية في الأردن ما زال يحتاج للكثير من الضوابط المالية والتقنية لمنع حدوث أي نوع من المخاطر.



وأضاف الكردي، في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أن البنية التحتية للمشروع جاهزة في المملكة، منوهاً إلى أن إصدار العملات دون ضوابط صحيحة وكافية ينطوي عليه الكثير من المخاطر، خاصة التي لها علاقة بالقرصنة وغيرها.



أشار إلى أن التوجه الآن نحو التحول الالكتروني المفتوح، بما يواكب التطورات النقدية في العالم وتحولها الكبير إلى الأتمتة.



وسبق أن صرح محافظ البنك المركزي عادل شركس، أن البنك يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار الأردني.

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ويذكر أن الأردن من الدول التي حظرت العملات الافتراضية.