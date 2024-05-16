المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2 يجري عمليات جراحية نوعية

الوكيل الاخباري - أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2، الأربعاء، عددا من العمليات الجراحية النوعية الطارئة للمرضى والمصابين.

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العمليات التي أجرتها الكوادر الطبية المتخصصة تأتي ضمن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى في قطاع غزة، وفق إدارة المستشفى، الذي أكدت أن عدد الحالات التي تعامل معها المستشفى منذ وصوله أرض المهمة في الثامن من آذار ولغاية مساء الأربعاء بلغ 25012 حالة منها 221 عملية كبرى و1370 عملية صغرى.



وأضافت أن المستشفى يشهد تزايداً في إقبال المراجعين والمرضي والمصابين نظراً لما يقدمه من خدمات طبية مميزة، في ظل غياب الحاضنة الصحية في القطاع وتفشي الأوبئة والأمراض المعدية كالكبد الوبائي، موضحاً بأنه يتم تقييم المرضى فور وصولهم وتقرير الحالات التي تستدعي إجراء عمليات طارئة أو مبرمجة لهم.



ولفتت إدارة المستشفى النظر إلى أن بعض العمليات التي تم إجراؤها في المستشفى تضمنت ترميم يد مصاب وإعادة وصلها دون بترها "REIMPLANTATION"، نتيجة تهتكها بسبب انفجار قنبلة، وإجراء عملية أخرى تمثلت باستخراج طلقة من الساعد الأيمن، إضافةً إلى إجراء عملية في منطقة الوجه وإزالة جزء من الدهون المسببة للتشوه، وأخرى في منطقة الفم والشفاه "FACIAL SCULPTURE WITH COMMISSUROPLASTY" بعد أن كان المصاب يعاني من تضيق في الفم نتيجة إصابته بشظايا.

