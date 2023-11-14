الوكيل الإخباري - كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن المستشفى الميداني الأردني في غزة، عالج أكثر من 800 حالة خلال الأسبوع الماضي.

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وأضاف مبيضين، في تصريحات للتلفزيون الأردني، أن الحالات التي راجعت المستشفى كانت إصابات بسبب القصف في شمالي القطاع.



وبيّن أن المستشفى يتواجد في منطقة شمال غزة التي تشهد صراعاً محتدماً، نتيجة الغارات المكثفة للاحتلال الإسرائيلي، ورغم ذلك قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي بعمليتي إنزال للمساعدات الطبية والدوائية للمستشفى، ليواصل إدامة عمله في هذه الظروف".



وفيما يتعلق بالإشاعات المنتشرة حول المستشفى، أكد المبيضين أن هذه الإشاعات وغيرها تستهدف التأثير على صلابة الموقف الأردني الثابت تجاه وقف إطلاق النار، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.