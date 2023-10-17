الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

حماس تصدر بياناً عاجلاً بعد مجزرة المشفى المعمداني

إجراء عملية هي الأولى من نوعها بالأردن لطفلة في البشير

انفجارات قوية تهز تل أبيب ووقوع إصابات خطيرة

جلالة الملك يترأس اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

الصحة الفلسطينية: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

الملك يعود إلى أرض الوطن

عاجل

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

الثلاثاء، 17-10-2023 08:01 م

جلالة الملك يترأس اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة

1


الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية.

وشدد جلالته خلال ترؤسه اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن ملف التهجير خط أحمر، منوها إلى حديثه الواضح بهذا الصدد خلال زيارته إلى برلين صباح اليوم.

ونبّه جلالته في الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرا المخابرات العامة والأمن العام، إلى أن الأردن سيحمي حدوده وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياته قائلا "لن نسمح بموجات لجوء جديدة".

وأشاد جلالة الملك بموقف الأهل في غزة وتمسكهم بأرضهم، مبينا أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع من دون قيد أو شرط لضمان استمرارها، مبديا استعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات من أجل ذلك.

ولفت جلالته إلى أن جولته الأوروبية هدفت إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات، والتأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية.

وجدد جلالة الملك التأكيد أنه لا بديل عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، ويجب أن يدرك العالم والقوى الدولية جذور هذا الصراع وخطورة ما يجري في القطاع، مشددا على أن الخروج من دوامة العنف يكمن بالتهدئة الشاملة والعودة إلى العملية السياسية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

102023318528527579979

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

620236124358796387223

الملك يعود إلى أرض الوطن

10202316195322742834523

ولي العهد يهاتف العقيد الخطيب قائد قوة المستشفى الميداني - فيديو

652e67db4c59b75718741081

الحنيفات يفتتح موسم عصر ثمار الزيتون من البلقاء

أخبار متعلقة
5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

الصيادلة تطلق حملة تبرعات تضامنا مع أهل غزة

image

الملك يبدأ جولة أوروبية لحشد التأييد لوقف الحرب في غزة

news-150521-palestine.harb_-780x470

الأردن يُشدد على ضرورة تحقيق التهدئة في غزة

387853077_697069662454742_1998792135476332803_n

الصفدي: الملك يقود جهود لإطلاق تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد الخطير في غزة

6360ff1831328

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

WhatsApp Image 2023-09-20 at 3.35.48 PM

اهتمام تركي بفرص استثمارية في قطاعات متنوعة