المستفيدون من قرض الإسكان العسكري - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماؤهم أدناه قد استحقو قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط.

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ودعت القيادة العامة أسماؤهم أدناه لمراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1-3-2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهره عمان لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.



أسماء ضباط المستحقين من صندوق الإسكان العسكري لشهر 3 (رابط)



أسماء ضباط الصف المستحقين من صندوق الإسكان العسكري لشهر 3 (رابط)





