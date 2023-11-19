المستقلة للانتخاب: إطلاق برنامج تدريب المدربين في إقليم الشمال

الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال المعهد الانتخابي الأردني برنامج تدريب المدربين لإقليم الشمال كمرحلة أولى، وذلك في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

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وبحسب الهيئة، فإن هذا البرنامج يستهدف بناء قدرات (75 ) مدربا ومدربة ستناط بهم مسؤولية تدريب لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز وضباط الارتباط الاداريين، في الدوائر الانتخابية ضمن إقليم الشمال.



ويأتي هذا النوع من التدريب لغايات تعزيز قدرات المدربين وتمكينهم من تنفيذ تدريب لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز وضباط الارتباط الإداريين، وبما يضمن توحيد الإجراءات وتعزيز ضمانات النزاهة ورفع مهنية العاملين يوم الاقتراع.



