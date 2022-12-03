الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب تأجيل انتخابات غرف التجارة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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وقالت الهيئة في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري": نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة للغرف التجارية، وبناءً على ما ورد من لجان الإدارة المؤقتة للغرف التجارية، واستنادا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003والفقرة (د) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز وجمع الأصوات.



وبناءً عليه سيتم تأجيل موعد الاقتراع لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية ليوم السبت الموافق 10/12/2022 بمن حضر.